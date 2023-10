"Já joguei com o Rafa em muitas ocasiões. Quase, não em todas as quadras ou todos os torneios que joguei, mas em quase todas as grandes partidas ao redor do mundo. Estou feliz por termos conseguido fazer isso aqui. Não apenas uma vez, mas 3 vezes, se não estou enganado”, iniciou o suíço tendo do apresentador em quadra a confirmação de que foram mesmo três duelos sendo dois deles em semifinal pela antiga Masters Cupe, hoje ATP Finals, em 2007 e 2006, e a final do Masters de Xangai em 2017.