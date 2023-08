Quando parecia que Djokovic estava morrendo diante do forte calor de 35º C em Cincinnati e que não seria páreo, o sérvio encontrou uma forma de ficar no jogo, contou com uma pequena oscilação de Alcaraz que foi a suficiente para que o sérvio retornasse para a partida. Daí a partida aos poucos foi virando e a vez do sérvio tomar o controle já bem melhor fisicamente. E quando parecia dominado, Carlitos salvou quatro match-points, não se entregou e o nível do duelo só subiu nos últimos quatro, cinco games, deixando o público elétrico na quadra central e também nas redes sociais.