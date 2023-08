No terceiro set mais uma ida do sérvio ao vestiário enquanto que Carlitos pediu atendimento para colocar uma atadura nos dedos da mão direita após bater no banco com a raquete. O jogo ficou saque a saque até o natural de Belgrado quebrar na quinta chance em game super lutado. Nole abriu 4 a 3, teve dois match-points no nono game. Alcaraz foi guerreiro, salvou ambos, um com passada espetacular na linha. A emoção só estava começando. Alcaraz salvou mais dois match-points, outro de forma espetacular com winner na linha e após várias chances, devolveu a quebra e igualou em 5 a 5 após quase quinze minutos de game. Em outro game incrível, Alcaraz confirmou salvando três break-points e virou o jogo. O duelo foi ao tie-break, Nole abriu 3 a 0, Alcaraz empatou em 4 a 4 só que Djokovic foi firme no fim e venceu, caindo no chão de emoção.