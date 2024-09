Documentário sobre a história de Guga Kuerten estreia nesta terça-feira (10)

Guga em coletiva de imprensa (Foto: Isabella Zuppo)







Escrito por Isabella Pereira Ignacio Zuppo • Publicada em 05/09/2024 - 14:29 • São Paulo

O documentário Guga por Kuerten estreia esta terça-feira (10) na Disney Plus e conta a trajetória do maior jogador de tênis brasileiro de todos os tempos. Em coletiva de imprensa realizada esta quinta-feira (5), Guga conta como foi a sensação de retornar às quadras onde venceu Roland Garros três vezes para gravações da série - Revivi todas as lembranças que transformaram nossas vidas - conta.

Guga por Kuerten estreia esta quinta-feira (10) (Foto: Isabella Zuppo)

O documentário é composto por cinco episódios e relata desde o primeiro contato de Guga com a raquete de tênis até ele se tornar o maior tenista brasileiro da história, após se consagrar tricampeão de Roland Garros.

- Na época dos 18/19 anos, eram muitos caminhos que eu podia seguir, a mãe achou que eu ia fazer vestibular - conta Guga.

A série também traz relatos de Rafael Nadal, Novak Djokovic e seu rival na época Yevgeny Kafelnikov. Além da participação de seu técnico, Larri Passos e sua mãe e irmão, Alice Kuerte e Guilherme Kuerten.

Na coletiva, Guga se emocionou ao relembrar suas memórias e relatou sua importância na popularização do tênis no país do futebol - Sou muito grato por ter sido apresentado a um esporte que eu me apaixonei - diz.

Marca registrada de Guga

Durante a coletiva também foi abordado a questão da "esquerda de mão só" ser uma das marcas registradas de Guga e como ela esta sendo cada vez menos utilizadas pelos novos jogadores - Meu jogo foi baseado nisso... nos dias atuais o impacto da devolução é maior, mas agora não dá para usar mais, os saques estão muito rápidos- explica.

A série Guga por Kuerten estreia dia 10 de setembro, mesmo dia que o protagonista completa 48 anos de idade, no Disney Plus.