Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/09/2024 - 15:59 • Nova York (EUA)

Após ótimas atuações ao longo de todo o torneio, Bia Haddad Maia, 21ª do mundo, não conseguiu repetir o bom desempenho que vinha apresentando nas fases anteriores do US Open e foi eliminada com facilidade nas quartas de final, último Grand Slam do ano.

Bia foi superada pela tcheca Karolina Muchova, 52ª colocada no ranking mundial, por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 e 6/4. A partida durou aproximadamente 1h25min na quadra central Arthur Ashe, sob o sol em torno dos 26º C.

Esta foi a primeira vez de uma tenista brasileira nas quartas do US Open desde Maria Esther Bueno que fez semifinal em 1968. Desde Gustavo Kuerten em 2001, Bia Haddad foi a primeira brasileira, entre homens e mulheres, a chegar nesta fase do torneio.

Muchova atinge sua segunda semifinal seguida no Aberto dos Estados Unidos e encara Iga Swiatek, número 1 do mundo. A tcheca derrotou Bia Haddad nas quatro vezes em que se encontraram por confronto direto.

O jogo

Bia Haddad começou pressionando o saque de Muchova, tendo duas chances de quebra, mas a tcheca confirmou. Após outro game duro, Muchova abriu 3 a 0 e passou a dominar o jogo. Bia não se encontrou, cometeu muitos erros e o set se encerrou por 6 a 1 com mais uma quebra.

Muchova sentiu problemas físicos no início do segundo set, foi duas vezes ao banheiro e pediu auxílio médico. Ainda assim, ela abriu 3 a 1, Bia buscou o empate, mas a tcheca tornou a quebrar e fez 5 a 3. Após este set intenso, Bia também pediu atendimento médico no banco, aparentando sofrer com falta de ar e caiu no choro. A brasileira se recompôs e voltou para o jogo, mas não suficiente para arrancar a vitória e classificação das mãos de Muchova.