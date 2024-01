- Adoro jogar aqui, foi onde tive mais sucesso na minha carreira no Grand Slam. Depois disso, não sei. Normalmente tenho sempre uma ideia clara de onde quero chegar, quais são os objetivos. Sei que os objetivos ainda são os Grand Slams e as Olimpíadas, mas fora isso não tenho ideia de quais torneios irei ou não disputar. Ainda estou com fome, quero continuar competindo. Posso correr por horas. É mais pelo aspecto emocional, qual é a minha prioridade. O tênis é minha prioridade há mais de 20, 30 anos, e não quero perder muitos momentos com meus filhos - afirma o atual número 1 do mundo.