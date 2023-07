Com o projeto consolidado na comunidade, no ano passado, o Instituto Cades viu a necessidade de ampliar sua atuação em Paraisópolis, criando a Rede de Proteção Social, que tem como objetivo identificar as crianças em alto risco de vulnerabilidade social e buscar auxiliar as famílias na sua estruturação, acolhendo e realizando os encaminhamentos necessários junto aos parceiros integrados. Atualmente, 17 crianças estão sendo atendidas.