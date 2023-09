A 7ª etapa do Circuito Fairmont de Beach Tennis teve o patrocínio do Hotel Fairmont e contou com os apoios do Trem do Corcovado, Quiosque Nativo (Av. Atlantica, 3040 - Copacabana) e daPrefeitura Municipal do Rio de Janeiro e SMEL - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. A organização é da ABTERJ (Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro).