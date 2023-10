De olho no futuro do Beach Tennis e buscando fomentar novos talentos, o MacenaOpen, um dos maiores eventos do mundo do esporte, vai realizar pela primeira vez o Maceninha Open, no domingo, 3 de dezembro, o último da competição que terá início no dia 29 de novembro na paradisíaca Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL). O torneio profissional já conta 1.500 inscrições e é da categoria BT 400 com 470 pontos no ranking mundial e premiação total de US$ 35 mil.