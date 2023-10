“É sempre uma felicidade muito grande para mim falar do Circuito Alto Giro, pela parceria que tenho com a marca e pelos torneios de alto nível que são realizados. Agora, teremos o BT 50 Alto Giro em Curitiba e, com certeza, mais uma vez, com ótimos jogos na busca pelos melhores resultados. Desejo muito boa sorte a todos os jogadores nessa disputa na capital paranaense. Estarei acompanhando de longe, defendendo o Time Brasil no Pan-Americano do Chile”, destacou André Baran, tenista número 3 do mundo.