"Conquista histórica e emocionante. Acho que nunca chorei em conquistas como jogador como foi neste sábado. Foi lindo. Não tínhamos margem nenhuma, jogamos no limite o tempo inteiro. Foi um título da superação, da equipe acreditando no projeto. Sabíamos de nossas limitações, que haviam equipes mais fortes que nós, mas com planejamento e acreditando, o resultado viria e ele veio. Colocamos o Rio de Janeiro no lugar que merecia, como potência do Beach Tennis", comemorou Ralff que foi pela primeira vez o capitão da equipe.