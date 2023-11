Começa nesta segunda-feira, a partir das 8h30, as chaves principais da ADK Juniors Cup, que será a 14ª edição da Copa Santa Catarina de Tênis, evento juvenil com importantes pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis. O evento ocorre até o próximo sábado, 11, nas quadras de saibro do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC) com pontuação J60 para o ranking mundial na categoria 18 anos. O torneio tem a parceria da Federação Catarinense de Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis.

Os primeiros jogos são da categoria 14 anos masculino e feminino com pontos no ranking sul-americano do Cosat seguidos para jogos de até 16 anos também para o ranking do continente.