"O ADK Juniors Cup vem cumprir sua missão de revelar talentos do tênis brasileiro e de outros países. Por aqui passaram grandes nomes do nosso esporte como Bia Haddad Maia, Thiago Monteiro, Rafael Matos, Matheus Pucinelli, Carol Meligeni, Orlando Luz, Marcelo Zormann, o peruano Juan Varilas, o argentino Juan Londero, entre outros. E para 2023 não será diferente. Estamos com boas expectativas em número de atletas de todo país e também de outros pelo mundo para ver nossas grandes estrelas nascendo. Este ano estamos no mês de novembro por conta da mudança do calendário de eventos proposta pela Federação Internacional de Tênis", disse Ivan Kley, organizador do evento e ex-top 90 do ranking mundial profissional.