Marcus Máximo, diretor da BSA, empresa que faz a gestão de carreira esportiva de muitos destes atletas juvenis destacou: "Para nós da BSA tem sido dias incríveis, primeiro por poder acompanhar no BT Camp uma base muito forte de atletas, com muita técnica já envolvida apesar da pouca idade de alguns, mas acima de tudo muito comprometimento em subir os patamares de competitividade deste esporte, mas tudo isso com muita leveza que só mesmo as crianças nos trazem. Depois do BT Camp pudemos ver muitos dos nossos atletas conquistando grandes feitos e resultados nesta etapa do Circuito Juvenil de Valinhos, e esta vontade destes juvenis que nos movem diariamente para que consigamos obter as melhores condições para que eles possam fazer a melhor entrega possível na areia, mas sobretudo com alegria e sorriso no rosto em praticar este esporte que vem conquistando cada vez mais adeptos Brasil afora".