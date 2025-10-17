Marca francesa varejista multiesportes chega a academia de tênis no Rio

Desde sábado (11 de outubro), atletas, torcedores e staff do Rio Ladies Open, o segundo maior torneio de tênis feminino do país, podem conhecer uma novidade da marca francesa Decathlon. É o soft opening da loja exclusiva e especializada em tênis em padel na Techset Academy, sede da competição. A abertura oficial acontece na terça-feira (21).

Com essa nova loja, a Decathlon consolida sua presença no Rio de Janeiro, onde já opera unidades na Barra da Tijuca, Niterói, Leblon e Shopping Tijuca. O estado é considerado um dos mercados prioritários da marca no país, que já soma 50 lojas físicas no Brasil e está entre os 10 maiores mercados da rede no mundo.



- O Rio é um dos polos esportivos mais importantes do Brasil e estar presente em um centro de prática como a Techset reforça nosso papel como marca multiespecialista. Mais do que vender produtos, queremos oferecer serviços, consultoria e iniciativas que incentivem cada vez mais pessoas a se moverem através das maravilhas do esporte - explica Bruno Rocha, Diretor da unidade Barra da Tijuca e líder do projeto em parceria com a Techset.

Estrela francesa do tênis é embaixador da marca



Entre os diferenciais da loja estão serviços de encordoamento profissional, manutenção de raquetes, troca de cordas e grips, além de consultoria personalizada com especialistas que também praticam o esporte. Na oferta de produtos, destaca-se a Kuikma, marca própria da maior varejista multiesportes do mundo dedicada aos esportes de raquete e desenvolvida em centros de inovação na Europa, com a co-criação do astro francês Gael Monfils, de 39 anos, ex-top 6 e atual 65º do mundo, que se despede das quadras em 2026. Dos 13 títulos dessa estrela do tênis na carreira, de simples, um foi em 2025: em Auckland, na Nova Zelândia, em janeiro.

O francês Gael Monfils é embaixador da Decathlon (Divulgação)

Entre os destaques, está a raquete Kuikma Control Pro 300, utilizada pelo tenista, que permite aos praticantes testar tecnologia de ponta. Além disso, a linha ainda reúne raquetes, acessórios, calçados e vestuário técnico, com coleções funcionais que trazem detalhes práticos, como bolsos específicos para guardar as bolas, e a bola All Court Pro da marca própria, já utilizada em torneios internacionais nível ATP250. Mais do que um ponto de venda, a loja também funcionará como um espaço para testar soluções, incluindo produtos exclusivos da marca própria somente nesta unidade, garantindo o melhor

custo-benefício aos praticantes.