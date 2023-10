Laura Pigossi perdeu cinco posições e é a 125ª, Carol Meligeni perdeu 20 e é a 291ª. Nas duplas, Luisa Stefani perdeu pontos da conquista de Guadalajara , no México, ano passado, e caiu para o 14º lugar. Beatriz Haddad Maia perdeu seis com o descarte da final no mesmo evento e ficou com o 24º. Ingrid Martins, da Rio Tennis Academy, subiu dois e é a 48ª, seu melhor desempenho.