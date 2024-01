A quadra central começa às 22h (de Brasília), com duelo da campeã do US Open, a americana Coco Gauff, contra a eslovaca Anna Schmiedlova, seguido de Matteo Berrettini contra Stefanos Tsitsipas, atual vice-campeão. Não antes das 5h (de Brasília), o local e top 10 Alex de Minaur pega o canadense Milos Raonic. A bicampeã Naomi Osaka fecha o dia contra a francesa Carolina Garcia, 20ª.