O time superou as francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic, multicampeãs de Grand Slam, em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h26 de duração de partida.



➡️ Bia Haddad fecha novo patrocínio com grande marca



- Importante encerrar a semana com um título e uma boa performance. Fiz uma pré-temporada muito boa e tenho treinado muito bem, então agora é questão de calma e atitude para que as coisas aconteçam. Estou pronta para Melbourne e pelo que vem pela frente em 2024 - declarou a brasileira, já de olho no próximo desafio.