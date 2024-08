Bia Haddad brilha, vai à semi em Cleveland e quebra jejum

Bia Haddad em Cleveland (Foto: Tennis in the Land)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 22/08/2024 - 17:23 • Cleveland (EUA)

Bia Haddad, número 23 do mundo, manteve um bom nível dos últimos dias e se classificou, nesta quinta-feira (22), para a semifinal do WTA 250 de Cleveland, nos Estados Unidos, evento no piso duro com premiação de US$ 267 mil (R$ 1.482 milhões).

A paulistana derrotou a francesa Clara Burel, 58ª colocada, com autoridade por um duplo 6/2 e volta a uma semifinal desde o final de fevereiro, quando parou nesta fase no WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Bia Haddad, nesta sexta-feira (23), buscaraá vaga inédita na final nesta temporada diante da vencedora do embate entre a tcheca Kateřina Siniaková, 36ª, ou a americana Peyton Stearns, 47ª.

A última final da brasileira foi no último torneio de 2023, quando foi campeã do WTA Elite Trophy, o WTA Finals B, extinto para esta nova temporada.