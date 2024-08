Bia Haddad, Thiago Wild e Thiago Monteiro conhecem chave do US Open; veja

Bia Haddad não tem bom histórico no US Open (Foto: Jimmie 48 Photography/WTA)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 22/08/2024 - 14:03 • Nova York (EUA)

Bia Haddad Maia, número 23 do mundo, conheceu seu caminho na chave do US Open, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira (26), em Nova York, disputado sobre o piso rápido. A brasileira nunca passou da segunda rodada.

A paulistana estreia contra Elina Avanesyan, 51ª colocada, tenista que nasceu na Rússia, mas adotou recentemente a cidadania da Armênia. Se passar, a brasileira pode cruzar com a espanhola Sara Sorribes, contra a qual já fez um jogo de três horas em Roland Garros no ano passado. Na terceira rodada, a russa Anna Kalinskaya, 15ª favorita, é uma possível adversária. Caso emplaque vaga nas oitavas, a quarta do mundo, Elena Rybakina, é a potencial oponente mais difícil.

Os brasileiros Thiago Wild e Thiago Monteiro também conheceram seus adversários.

Wild, 69º colocado, encara Andrey Rublev, sexto colocado, na reedição do encontro do Australian Open desta temporada, onde o russo o venceu em cinco sets após uma batalha. Rublev foi finalista de Montreal e ganhou Madri, mas vem de um momento conturbado, com derrotas surpreendentes e ataques de fúria. Se vencer, Wild encara o americano Christopher Eubanks ou o francês Arthur Rinderknech.

Thiago Monteiro, que não jogou torneios preparatórios após ter problemas com seu visto de entrada em solo americano, terá pela frente o cabeça de chave 17, o francês Ugo Humbert. O cearense o derrotou em 2022 na grama de Eastbourne, na Inglaterra. Se avançar, enfrenta o suíço Dominik Stricker ou o argentino Francisco Comesana.