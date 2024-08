Alcaraz e Sinner podem se cruzar na semifinal do US Open; Djokovic escapa

Carlos Alcaraz foi campeão do US Open em 2022 (Foto: BNP Paribas Open)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 22/08/2024 - 14:11 • Nova York (EUA)

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, a atual rivalidade do tênis, poderão se enfrentar em uma eventual semifinal do US Open. A chave foi sorteada nesta quinta-feira (22), e os dois caíram do mesmo lado. Novak Djokovic escapou da dupla e só poderá vê-los em uma hipotética decisão em Nova York.

Sinner, número 1 do mundo, estreia diante do americano Mackenzie McDonald, tem projetado duelo contra o chileno Nicolas Jarry na terceira rodada, diante do americano Tommy Paul nas oitavas e o grego Stefanos Tsitsipas ou o russo Daniil Medvedev nas quartas.

Alcaraz, campeão de 2022, estreia contra um qualifier, pode ter Denis Shapovalov na segunda rodada, o britânico Jack Draper na terceira fase, o americano Sebastian Korda nas oitavas de final e, nas quartas, o australiano Alex De Minaur ou o polonês Hubert Hurkacz.

Djokovic tem, na primeira rodada, um qualifier, Alexei Popyrin, Frances Tiafoe ou Ben Shelton nas oitavas e o russo Andrey Rublev ou o búlgaro Grigor Dimitrov em eventual quartas de final.