Para Becker, mesmo já tendo vencido um Slam, a vitória de Alcaraz em Wimbledon sobre Djokovic é a confirmação de Alcaraz: "É verdade que no ano passado ele já havia vencido o US Open contra Casper Ruud, ele até se tornou o número 1 do mundo na época, embora antes do torneio já mostrasse que era o melhor há algum tempo. No final das contas, o que você precisa fazer é provar isso em uma final de Grand Slam enfrentando o melhor, que é Djokovic e ele mostrou isso".