"É um momento importante onde os jovens podem ter a preparação ideal tanto na parte técnica, quanto tática, física e o mental com a expertise de Lucas Sousa e equipe para o início de mais uma temporada que promete . Já temos eventos importantes no calendário a partir do final do mês no país tanto para o circuito juvenil quanto para os jovens que buscam ingressar e evoluir no ranking profissional", destacou Jana Arouca, coordenadora geral do CT Performance.