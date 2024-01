- Expectativas são as melhores possíveis, pois temos a composição que vai certamente proporcionar uma experiência ímpar. De um lado a estrutura de uma academia de primeiro mundo, e do outro jovens engajados na evolução pessoal e competitiva, que buscam cada vez mais se aprimorar. Temos uma equipe técnica formada de primeira linha com professores para proporcionar o melhor para nossos jovens atletas. E o refinamento de profissionalismo dado pela BSA no planejamento e marketing. Neste cenário estou seguro em afirmar que o BT Camp entrará na lista de desejos dos jovens atletas no período das férias escolares - destacou Juca Russo, que trabalhará com os treinadores Renata Russo, Rafael Bueno, Idalício Souza, José Jacaré, Maurício Ferreira, Altair Ximenes, Xico Vidal e Nicolas Bueno.