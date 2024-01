Com mais de 50 anos de existência, o Banana Bowl já revelou grandes nomes do esporte, como o atual número 2 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, além do norte-americano John McEnroe, do tcheco Ivan Lendl, da argentina Gabriela Sabatini, da russa Svetlana Kuznetsova e da sérvia Ana Ivanovic. Entre os brasileiros, Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, Beatriz Haddad, Andrea Vieira, Roberta Burzagli, Jaime Oncins, Flávio Saretta, Thomaz Bellucci, Teliana Pereira e muitos outros já passaram pelas quadras do torneio.