AO VIVO: Acompanhe a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno

Neste domingo (22), as Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina chegam ao fim. Marcando a data, após pouco mais de duas semanas de competição, haverá o tradicional evento da cerimônia de encerramento – na histórica Arena de Verona – que reunirá atletas, delegações e o público em uma despedida simbólica. Acompanhe, em tempo real, no Lance!.

continua após a publicidade

Para o Brasil, um dos momentos mais marcantes da edição foi a conquista da primeira medalha do país nas Olimpíadas de Inverno, com Lucas Pinheiro, no slalom gigante. O atleta somou 2min25s na prova e garantiu o ouro inédito nos jogos.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Cerimônia de encerramento

16h43 - Delegações dos países se aproximam da arena

16h37 - Orquestra fantasiada se apresenta no centro da arena, dando sequência ao vídeo apresentado