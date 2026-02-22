menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno

A cerimônia acontece a partir de 16h30 (Brasília) na histórica Arena de Verona, na Itália

João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/02/2026
16:13
Atualizado há 0 minutos
A porta-bandeira do Brasil, Nicole Rocha Silveira (D), desfila com a delegação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)
imagem cameraA porta-bandeira do Brasil, Nicole Rocha Silveira (D), desfila com a delegação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)
Neste domingo (22), as Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina chegam ao fim. Marcando a data, após pouco mais de duas semanas de competição, haverá o tradicional evento da cerimônia de encerramento – na histórica Arena de Verona – que reunirá atletas, delegações e o público em uma despedida simbólica. Acompanhe, em tempo real, no Lance!.

continua após a publicidade

Para o Brasil, um dos momentos mais marcantes da edição foi a conquista da primeira medalha do país nas Olimpíadas de Inverno, com Lucas Pinheiro, no slalom gigante. O atleta somou 2min25s na prova e garantiu o ouro inédito nos jogos.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Cerimônia de encerramento

  • 16h43 - Delegações dos países se aproximam da arena
  • 16h37 - Orquestra fantasiada se apresenta no centro da arena, dando sequência ao vídeo apresentado
  • 16h33 - Vídeo que mistura ficção e realidade é apresentado ao público
  • 16h30 - A cerimônia se inicia!

