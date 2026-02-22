AO VIVO: Acompanhe a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno
A cerimônia acontece a partir de 16h30 (Brasília) na histórica Arena de Verona, na Itália
Neste domingo (22), as Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina chegam ao fim. Marcando a data, após pouco mais de duas semanas de competição, haverá o tradicional evento da cerimônia de encerramento – na histórica Arena de Verona – que reunirá atletas, delegações e o público em uma despedida simbólica. Acompanhe, em tempo real, no Lance!.
Para o Brasil, um dos momentos mais marcantes da edição foi a conquista da primeira medalha do país nas Olimpíadas de Inverno, com Lucas Pinheiro, no slalom gigante. O atleta somou 2min25s na prova e garantiu o ouro inédito nos jogos.
Cerimônia de encerramento
- 16h43 - Delegações dos países se aproximam da arena
- 16h37 - Orquestra fantasiada se apresenta no centro da arena, dando sequência ao vídeo apresentado
- 16h33 - Vídeo que mistura ficção e realidade é apresentado ao público
- 16h30 - A cerimônia se inicia!
