A final do masculino no torneio mundial será entre o paraguaio Alex Vera, cabeça de chave 1, e o brasileiro Carlos Gonzales. Vera passou pelo paulista Eduardo Valentin por 6/0 7/6 (7/4) enquanto que Gonzales superou o segundo favorito, o gaúcho Thiago Guglieri por 6/4 6/1.

Na categoria 16 anos com pontos no ranking sul-americano do Cosat, os brasileiros Arthur Rocha e Tommy Matsumine jogarão a decisão no masculino. Entre as meninas a final será entre Alicia Reichel e Luisa Guimarães. Nos 14 anos as finais serão entre Bernardo Carvalho e Thiago Ribeiro no masculino e Maria Carbone e Maria Fernanda Lopes no feminino.