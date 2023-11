O evento é conhecido por revelar nomes de talento do tênis nacional. Entre eles Beatriz Haddad Maia, atual top 20 do mundo no ranking profissional feminino da WTA, Thiago Monteiro, campeão da edição 2009 e que derrotou o quarto do mundo Holger Rune na Copa Davis recentemente, além do campeão do Australian Open de dupla mista, Rafael Matos.



A ADK Juniors Cup - 14ª Copa Santa Catarina de Tênis - conta com patrocínio da Taroii Juniors Cup e conta com o apoio do Itamirim Clube de Campo e FMEL - Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Itajaí (SC). O evento tem a parceria com a Federação Catarinense de Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis e possui a chancela da Federação Internacional de Tênis e da Confederação Sul-Americana de Tênis, a Cosat.