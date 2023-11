O evento é conhecido por revelar nomes de talento do tênis nacional. Entre eles Beatriz Haddad Maia, atual top 20 do mundo no ranking profissional feminino da WTA, Thiago Monteiro, campeão da edição 2009 e que derrotou o quarto do mundo Holger Rune na Copa Davis recentemente, além do campeão do Australian Open de dupla mista, Rafael Matos.