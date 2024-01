As arenas que estão localizadas na praia das Toninhas em Ubatuba, litoral de São Paulo, no qual existe um fluxo grande de pessoas que passam por lá, por isso, a preocupação com o impacto ambiental do acúmulo de lixo no mar aumenta. O projeto destaca a necessidade de coleta e destinação adequada dos resíduos para evitar a poluição difusa, e com o objetivo de incentivar e manter a praia limpa e preservada, ao final do dia, a equipe realiza uma ação para limpar a praia de ponta a ponta.