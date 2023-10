Campeão no último final de semana no Sand Series de Valinhos (SP), o último Grand Slam da temporada, o atleta espanhol do CT Lucas sousa, radicado em Campinas (SP) há quase dois anos, Antomi Ramos, estreou com vitória, nesta quinta-feira, no BT 400 do Rio de Janeiro, realizado no posto 2 na Praia de Copacabana.