A disputa pelo número 1 promete no Australian Open. Novak Djokovic, com 11055 defende dois mil do troféu enquanto que Carlos Alcaraz, tem 8855 e não descarta nada. Basicamente quem for o campeão ficará no topo e Alcaraz pode ser o líder a partir das quartas de final caso Djokovic pare até a terceira rodada ou com semifinal caso o sérvio pare até as quartas ou com final caso Nole perca até a semi.