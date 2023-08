O início da partida foi todo do Bragantino, que abriu o placar com Sorriso, logo aos cinco minutos de jogo. O atacante do Massa Bruta aproveitou um erro do goleiro Mateus Pasinato e balançou as redes. Mas o fim do primeiro tempo foi eletrizante: em um espaço de cinco minutos, aconteceram três gols: o América-MG empatou com Mastriani, o Braga voltou à frente com Sorriso de novo e o Coelho empatou mais uma vez com Eder.