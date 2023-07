Libertad x Fortaleza - 1/8 - terça-feira, às 19h. Onde assistir: Paramount+ / Fortaleza x Libertad - 8/8, terça, às 19h. Onde assistir: Paramount+

Emelec x Defensa y Justicia - 1/8 - terça, às 21h. Onde assistir: Paramount+ / Defensa y Justicia x Emelec - 8/8, terça, às 21h. Onde assistir: Paramount+

Corinthians x Newell's Old Boys - 1/8 - terça, às 21h30. Onde assistir: ESPN, Star+ e SBT / Newell's Old Boys (ARG) x Corinthians - 8/8, terça, às 21h30. Onde assistir: ESPN, Star+ e SBT

Estudiantes (ARG) x Goiás - 2/8 - quarta, às 19h. Onde assistir: ESPN e Star+ / Goiás x Estudiantes (ARG) - 9/8, quarta, às 19h. Onde assistir: ESPN e Star+

Botafogo x Guaraní- 2/8 - quarta, às 19h. Onde assistis: Paramount+ / Guaraní (PAR) x Botafogo- 9/8, quarta, às 19h. Onde assistir: Paramount+

San Lorenzo (ARG) x São Paulo - 3/8 - quinta, às 19h. Onde assistir: ESPN e Star+ / São Paulo x San Lorenzo (ARG) - 10/8, quarta às 19h. Onde assistir: ESPN e Star+

Ñublese (CHI) ou Audax Italiano (CHI) x LDU (EQU) - 3/8 - quinta, às 21h. Onde assistir: ESPN e Star+ / LDU (EQU) x Ñublese (CHI) ou Audax Italiano (CHI) - 10/8, às 21h. Onde assistir: ESPN e Star Plus

América-MG x Red Bull Bragantino - 3/8 - quinta, às 21h. Onde assistir: Paramount+ / Red Bull Bragantino x América-MG - 10/8 - quinta, às 21h. Onde assistir: Paramount+