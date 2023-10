Prepara o bolso! Saiba quanto custa ir para a final da Sul-Americana no Uruguai

Mas, afinal, quanto custa para assistir à partida in loco? Abaixo, em mais uma matéria do quadro "Prepara o bolso!", Lance! Biz detalha os gastos para um torcedor do Fortaleza que decidisse hoje fazer uma viagem para acompanhar a final no Uruguai.



PASSAGENS AÉREAS



O primeiro gasto é com o transporte aéreo. Em uma busca em sites de venda de passagens, realizada nesta quarta-feira (4), o voo mais em conta de ida e volta para Montevidéu, partindo de Fortaleza, custava R$ 4,2 mil, com escalas e 30 horas de duração.



Voos mais curtos e com menos escalas saem por cerca de R$ 6 mil. Existe também a opção de partir de São Paulo. Neste caso, as passagens custam em torno de R$ 2 mil.



+ Premiação da Sul-Americana: quanto vale a vaga na final?



Vale destacar que os preços de passagens aéreas tendem a sempre ficar mais caros conforme a data da viagem se aproxima. Dessa forma, quem se organizou com antecedência encontrou preços menores nos últimos meses.