O jogo será realizado na casa do Timão pois a Conmebol, responsável pela competição continental, determina que os estádios que receberão as partidas das oitavas da Sula tenham capacidade mínima para 20 mil torcedores. O Nabi Abi Chedid, casa do mandante Bragantino, suporta 17.022 pessoas, ou seja, quantidade inferior ao mínimo exigido pela entidade, de acordo com o capítulo 4.2.2 do regulamento.