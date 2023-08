Jogando no Estádio Couto Pereira, o Bragantino alcançou uma importante vitória pensando em seguir na parte alta da tabela do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba, gol de Sorriso, o Massa Bruta salta para a quinta posição, com 31 pontos, perdendo para o Palmeiras apenas no saldo de gols (16 contra 10). Por outro lado, o Coxa Branca perde a chance de ficar mais perto de sair do Z4, estando em 18° lugar, com 14 pontos.



CURITIBA OU BRAGANÇA PAULISTA?



Respeitando seu estilo baseado na posse de bola e em transições rápidas, o Braga era a equipe que se mostrava mais capaz de envolver o adversário do que os anfitriões. Além disso, a equipe paulista conseguia se segurar bem na defesa, protegendo efetivamente as imediações da meta defendida por Cleiton.



Curiosamente, foi quando conseguiu se aproveitar de uma rara subida ao ataque do seu adversário que os espaços apareceram para um contra-ataque letal. Depois de bola lançada, onde Vitinho se livrou bem da marcação em duelo individual, no lado esquerdo, Sorriso recebeu um cruzamento rasteiro e completou para a rede, de primeira, na segunda trave.



MUITA DISPUTA, POUCA AÇÃO



Depois de aberto o marcador, o duelo entrou em um momento onde as divididas nos mais diferentes setores eram muito mais presentes do que a elaboração de novas jogadas. Seja para ampliar a dianteira do Bragantino ou para o Coritiba deixar tudo igual. A torcida da equipe da casa perdia a paciência gradativamente. A primeira etapa da partida seguiu este panorama até apito do árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz, que decretou o intervalo.



UM ASSUSTOU, O OUTRO GUARDOU! MAS...



Seja pela questão técnica como pelo psicológica, o Braga parecia mais perto de aumentar o marcador por seu trabalho ofensivo e consistente na ideia de jogo. Chegando, não à toa, a formular uma jogada de grande perigo quando Eduardo Sasha escorou, e Luan Cândido bateu com força, obrigado Gabriel a grande intervenção.



Mesmo sem encaixar da melhor maneira sua partida, tendo sérias dificuldades para superar as linhas de marcação e muito mais correndo atrás da bola do que tendo a posse dela, Marcelino Moreno chegou a deixar tudo igual em lance onde o camisa 10 do Coritiba bateu cruzado e superou Cleiton. Todavia, antes da bola passar pelo argentino, Bruno Gomes recebeu passe em impedimento captado pelo Árbitro de Vídeo.



COM AS ÚLTIMAS FORÇAS



Se valendo de uma mistura de necessidade e certo desespero, na reta final do confronto, os donos da casa se atiraram com mais agressividade ao plano ofensivo enquanto o Bragantino, sem qualquer pudor, recuou totalmente suas linhas e se limitava a sair daquela condição somente com a chance de contra-ataques mais claros. Dentro desse panorama, a organização defensiva dos paulistas prevaleceu, com o marcador no Alto da Glória não sendo mais alterado até o término do confronto.



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CORITIBA 0 x 1 BRAGANTINO - Campeonato Brasileiro - 18ª rodada



Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e horário: 6 de agosto de 2023, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Andrey, Bruno Gomes, Jamerson (CTB); Andrés Hurtado, Cipriano, Juninho Capixaba, Luan Cândido e Vitinho (BRA)

Cartões vermelhos: Thiago Kosloski (CTB)



Gols: Sorriso, aos 18'/2°T (1-0).



CORITIBA



Gabriel; Natanael (Diogo Batista, no intervalo), Kuscevic, Henrique e Jamerson; Andrey (Mauricio Garcez, aos 38'/1°T), Bruno Gomes (Edu, aos 27'/2°T) e Matheus Bianqui (Sebastián Gómez, aos 13'/2°T); Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Kaio César (Fransérgio, aos 13'/2°T). Técnico: Thiago Kosloski.



BRAGANTINO



Cleiton; Andrés Hurtado (Aderllan, no intervalo), Luan Patrick, Cipriano (Guilherme, aos 30'/2°T) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Yani Quintero, aos 6'/2°T), Lucas Evangelista e Luan Cândido; Sorriso, Eduardo Sasha (Gustavinho, aos 21'/2°T) e Vitinho (Thiago Borbas, aos 21'/2°T). Técnico: Pedro Caixinha.