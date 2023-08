O POTENCIAL DO DRIBLE



Estatísticas fornecidas pela empresa 'SofaScore', especializada em análise esportiva, revelam que o fundamento do drible tem sido escasso no Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Em edições anteriores, nenhum jogador apresentou uma média superior a quatro dribles por partida. A última vez que essa marca chegou a ser alcançada foi em 2020, quando o meia Índio Ramirez, atuando pelo Bahia, registrou 4,1 dribles por jogo. Com a chegada de Machuca ao Fortaleza, o jogador pode representar uma reviravolta nessa tendência, trazendo o fundamento novamente ao centro das atenções do futebol brasileiro.



A ausência de jogadores com essas habilidades preocupa os dirigentes e torna-se uma questão tratada com atenção especial na formação do elenco do Fortaleza. Marcelo Paz aproveitou para explicar como o processo de scout foi conduzido para a contratação.



- Analisamos minuciosamente o desempenho do atleta e ficamos impressionados com suas habilidades. O contrato de quatro anos e meio foi pensado estrategicamente para valorizá-lo e, quem sabe, abrir caminho para um grande negócio no futuro. No entanto, é importante frisar que, neste momento, nosso principal foco está no aspecto esportivo, buscando sua contribuição dentro de campo. Acreditamos que ele trará um diferencial significativo ao time e, naturalmente, o aspecto financeiro será considerado - pontua o dirigente.



Outra iniciativa para estimular e recuperar a essência dos dribles no futebol brasileiro é o X1 Brazil Combate, uma competição de um contra um que proporciona aos fãs o fundamento em estado puro. O evento, que tem ganhado popularidade em diversas regiões do país, terá a próxima edição em Natal, no dia 4 de agosto.



- Um dos objetivos da X1 Brazil é resgatar o que o futebol brasileiro tem de melhor e temos cumprido com a missão. Já observamos que muitos jogadores profissionais são fãs da modalidade e que garotos também têm praticado. O drible faz parte do nosso futebol e não podemos deixar esse rico artifício de lado. O interesse do torcedor também aumenta quando o jogo é mais criativo. Temos comprovado isso no X1 Brazil Combate com ginásios lotados em Fortaleza, Recife e agora também em Natal - afirma Davi Oliveira, Gerente de Projetos da X1 Brazil.



No Campeonato Brasileiro, os dribles de Imanol Machuca podem se tornar um diferencial fundamental para o Fortaleza alcançar bons resultados. O clube vem de três derrotas seguidas na liga nacional e a expectativa é a de que o argentino traga novos ares para a equipe até o final da temporada.