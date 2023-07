O Fortaleza inicia as oitavas de final da Sul-Americana contra o Libertad (PAR), na noite desta terça-feira (1), a partir das 19h, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Leão do Pici se classificou em primeiro do Grupo H, com 15 pontos. Já o Libertad veio da fase de grupos da Libertadores e eliminou o Tigre (ARG), nos playoffs da Sul-Americana.