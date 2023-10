Além do brilho na final, os números de Domínguez durante toda a competição mostram que os holofotes estão no cara certo. Foram apenas oito gols sofridos em 14 partidas, com 42 defesas realizadas, oito clean sheets e seis cobranças de pênaltis defendidas. A qualidade de defender penalidades chegou a lhe render o apelido de "Dida", sendo comparado ao goleiro brasileiro pela característica e também pela aparência e envergadura. Com 36 anos, o experiente arqueiro afirmou não considerar uma aposentadoria por agora.



- Eu espero que esse dia nunca chegue. Mas se algum momento eu precisar me retirar dos gramados, saio feliz. Saio tranquilo porque já consegui muito por este país e este clube. Cheguei muito pequeno e fui acolhido aqui dentro. Tenho um carinho enorme por essa instituição. Nos momentos difíceis que passei, eles foram os únicos que me apoiaram e confiaram em mim, me deram de comer. E hoje, só retribuo tudo isso - disse Alexander.