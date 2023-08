Nesta quarta-feira (2), o América-MG e o Red Bull Bragantino vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, às 21h (de Brasília), na Arena do Horto, em Minas Gerais. As equipes vão em busca da vitória para alcançarem as quartas, onde terão que enfrentar o Fortaleza.