Promoção Sportsbet io Missão Green Futebol: ganhe aposta grátis

Nova promoção da Sportsbet io mira os fãs de apostas esportivas







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Se você procura uma oportunidade para ganhar uma aposta grátis, a promoção "Missão Green Futebol" pode ser a solução ideal. Isso porque a proposta é simples: aposte, cumpra as condições e receba uma aposta grátis de R$30. Dessa forma, se você ainda não tem um a conta na casa de apostas, cadastre-se e garante o Sportsbet io bônus de boas-vindas.

Então, para participar dessa missão, os jogadores devem realizar três apostas de R$30 em diferentes partidas de futebol das ligas selecionadas. Portanto, cumpridas todas as etapas, a recompensa vem na forma de uma nova aposta.

PROMOÇÃO MISSÃO GREEN FUTEBOL

A promoção "Missão Green Futebol" é uma forma de engajar os fãs de futebol nas apostas online. Ou seja, nessa promoção, os jogadores precisam fazer três apostas de R$30 cada, em jogos diferentes de ligas específicas.

As apostas podem ser realizadas pré-jogo, ao vivo, ou utilizando o "Inventor de Apostas", desde que as odds sejam superiores a 1.50. Assim, uma vez cumpridas essas condições, a aposta grátis de R$30 é creditada em até 48 horas após o término da semana promocional. O crédito então deve ser utilizado em até três dias.

TERMOS E CONDIÇÕES

Confira os termos e condições primordiais para participar:

Qualificação: a promoção é válida apenas para usuários selecionados do Brasil, com apostas em Reais (BRL), que optaram pela promoção.

Idade mínima: os participantes devem ser maiores de 18 anos.

Critérios de aposta: as apostas precisam ser de R$30 em mercados diferentes das ligas válidas: Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana e Copa do Brasil.

Odds mínimas: as odds devem ser de 1.50 ou mais, com permissão para o uso do Lucro Turbinado se as odds finais alcançarem esse valor.

Exclusões: apostas múltiplas, anuladas, rejeitadas, encerradas por cashout, ou feitas com fundos de bônus ou apostas grátis não se qualificam.

Limite por jogador: cada jogador pode receber uma aposta grátis por semana, com crédito em até 48 horas após a semana promocional.

Por fim, confira os Termos e Condições (T&Cs) completos da oferta no site da Sportsbet io Brasil.

COMO ABRIR UMA CONTA NO SPORTSBET.IO

Deseja participar da promoção mas ainda não tem uma conta no Sportsbet.io? Veja como é fácil se cadastrar:

1. Primeiro, vá ao site da Sportsbet io;

2. No canto superior direito, clique no botão "Registrar".

3. Então, preencha seus dados pessoais, como nome, e-mail, data de nascimento, endereço e crie uma senha.

4. Em seguida, confirme seu registro clicando no link de confirmação enviado para seu e-mail.

5. Por fim, use suas credenciais para acessar a plataforma e aproveite todas as funções disponíveis.

CONCLUSÃO

A promoção "Missão Green Futebol" do Sportsbet.io é uma maneira de os jogadores terem uma nova experiência com apostas sem correr riscos adicionais. Ou seja, as regras são claras e a participação é simples, tornando-a acessível para todos.