Betfair ou bet365: qual casa de apostas escolher?

Publicada em 01/07/2024

Está querendo escolher uma plataforma e tem dúvidas entre Betfair ou bet365? Então, preparamos um artigo de comparação que lhe dá uma visão sobre cada empresa de apostas. Assim, esperamos que isso ajude no processo de escolha.



Mas lembre-se que este artigo é baseado na opinião da nossa equipe editorial. Portanto, é subjetivo. Então, se preferir escolher outra casa de apostas, sinta-se à vontade.

Betfair



Abaixo, vamos falar cinco pontos que gostamos de destacar sobre a Betfair:



⭐️ Empresa com mais de duas décadas de experiência, tendo sido fundada em 2000

⭐️Além da casa de apostas tradicional (Betfair Esportes) também é dona da maior bolsa de apostas do planeta (Betfair Exchange)

⭐️ Bônus de boas-vindas e muitas outras promoções

⭐️ Um dos sites mais completos do mercado

⭐️ A plataforma é das mais seguras e possui o selo Norton de segurança



bet365



Agora, vamos a cinco pontos sobre a casa:



⭐️ Fundada em 2000, é uma das operadoras de apostas mais tradicionais

⭐️ O site certamente é um dos mais completos em todo o mercado

⭐️ Oferta de boas-vindas para novos clientes

⭐️ Muitas ferramentas à disposição do cliente

⭐️Oferece pagamento antecipado (cash out)



Bônus de boas-vindas: bet365 leva no desempate



Seja Betfair ou bet365, ambas as empresas tem bônus de boas-vindas. Aliás, as duas ofertas são bem semelhantes em alguns aspectos.



A Betfair tem um bônus de até R$600 para apostas esportivas com o código promocional Betfair. Assim, se o jogador não vencer a sua aposta de qualificação, a Betfair vai reembolsar o valor desta aposta em forma de aposta grátis de até R$15 por dia.



Já no caso da bet365, a empresa têm bônus de boas-vindas também. Para ter mais informações sobre as ofertas, sugerimos que acesse o site. Assim, poderá ler os Termos e Condições (T&C) completos de cada promoção.



Aliás, você pode usar o código bônus bet365 MAXLANCE. (O código de bônus MAXLANCE pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.)



O segundo bônus é um pouco melhor. Mas isso é de acordo com a nossa opinião. Se quiser, você pode leer mais sobre os bônus de boas-vindas de cada empresa visitando nossa página dedicada aos códigos de bônus.



Variedade de mercados de aposta e esportes disponíveis: bet365 é melhor



Em relação à variedade de mercados de apostas e esportes, as duas plataformas se destacam. Afinal, há um cardápio completo de modalidades e tipos de apostas para os clientes das duas operadoras.



Desse modo, escolhendo Betfair ou bet365, você não terá do que se queixar em relação às opções.



Primeiramente, vamos falar do catálogo de esportes da Betfair. Eis as opções que encontramos no site durante a redação desta análise:



- Futebol

- Tênis

- Futebol americano

- Vôlei

- Apostas especiais

- Corrida de cavalos

- Futebol australiano

- Política

- Atualidade

- Corrida de galgos

- Golfe



Em contrapartida, ao olhar na segunda plataforma, achamos as seguinte modalidades:



- Futebol

- Basquete

- Vôlei

- Beisebol

- Futebol americano

- Boxe/MMA

- Esportes gaélicos

- Automobilismo

- E muitos mais



Lembrando que, eventualmente, os catálogos de esportes de ambas as plataformas podem mudar. Mas, ao comparar Betfair ou bet365, é fácil ver que a segunda leva vantagem em termos de variedade.



Comparação de mercados de apostas: empate



Em relação aos mercados, ambas também mandam bem. Contudo, para efeitos de comparação, vamos selecionar o mesmo evento esportivo.



Durante a redação deste comparativo, escolhemos uma partida entre Palmeiras e Botafogo, válida pelo Brasileirão. Então, quem será que leva a melhor: Betfair ou bet365?



Na primeira, encontramos alguns dos seguintes tipos de apostas:



- Resultado final (1x2)

- Resultado correto

- Resultado final

- Handicap

- Dupla chance

- Primeiro gol

- Escanteios

- Cartões



Igualmente, na segunda os tipos de apostas são muitos:



- Dupla hipótese

- Total de gols (mais/menos)

- Resultado/para ambos os times marcam

- Resultado correto

- Handicaps (handicap asiático e handicap europeu)

- Entre outros



De maneira geral, os dois catálogos são satisfatórios. Assim, cada casa leva uma pequena vantagem em determinado ponto. Então, vamos de empate nos mercados de aposta.



Odds: Betfair ganha por uma pequena margem



Para fazer nosso comparativo entre Betfair ou bet365, vamos usar o mesmo jogo como exemplo. Ou seja, Palmeiras x Botafogo. E, a fim de comparar as odds, vamos usar o mercado de resultado final (1x2).



Na Betfair, encontramos as seguintes odds:



- Vitória do Palmeiras: 1.40

- Empate: 4.60

- Vitória do Botafogo: 8.0.



Em contrapartida, na segunda casa, eram as seguintes:



- Palmeiras: Verifique o site

- Empate: Verifique o site

- Botafogo: Verifique o site



Analisando de maneira geral este exemplo, vemos que, exceto na vitória palmeirense, as odds da Betfair estavam mais competitivas. Portanto, o ponto neste quesito vai para a operadora.



Entretanto, precisamos ressaltar que as odds estão sujeitas às mudanças e flutuação de mercado. Por isso, é sempre complicado comparar, já que, dependendo do momento e do mercado, outra casa pode levar a melhor.



App mobile: bet365



Em termos de aplicativos, ambas oferecem bons apps aos seus usuários. Dessa forma, seja no site mobile de ambas ou pelo aplicativo, os apostadores poderão curtir as plataformas via smartphone tranquilamente.



Contudo, a bet365 leva uma certa vantagem, pois oferece diversos apps. Além disso, o aplicativo da empresa é excelente e com muitas opções.



Apostas ao vivo e streaming: bet365 tem ligeira vantagem



No quesito experiência de apostas ao vivo, ambas são excelentes casas neste sentido.



Entretanto, a bet365 tem um catálogo ligeiramente mais vasto e, além de tudo, oferece mais eventos com transmissão ao vivo. Assim, ao menos em nossa experiência, encontramos mais eventos via live streaming na esta casa. Mas depende da sua localização. No entanto, você deve ter algum saldo em sua conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.



Por isso, é uma ligeira vantagem para a operadora aqui. Mas, como dissemos, Betfair ou bet365 não deixam a desejar neste aspecto.



Nossa opinião final: Betfair ou bet365, qual é a melhor?



Ao final deste artigo comparativo, sabemos que você quer uma resposta definitiva para a pergunta: Betfair ou bet365? E, ao longo desta análise, a segunda casa ganhou por uma pequena margem.



A operadora levou uma certa vantagem em alguns quesitos e é a casa que escolhemos. Mas é preciso deixar claro que ambas são excelentes operadoras de apostas.



Por fim, lembre-se que existe o código bônus MAXLANCE que você pode usar.

