Portuguesa e Flamengo se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O confronto acontece nesta quarta-feira (05/02), às 19h, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Portanto, veja como chegam as equipes para este confronto e as odds para os principais mercados deste duelo.

Odds Portuguesa x Flamengo

Portuguesa e Flamengo chegam em condições distintas para esta partida. Enquanto a Lusa carioca está em crise, o Rubro-negro vem do título na Supercopa.

Por conta disso, o time comandado por Filipe Luís entra com grande favoritismo. Segundo as odds da bet365, o Flamengo tem 80% de chances de sair vitorioso.

Confira abaixo as cotações para este duelo.

Mercado: Resultado final

Vitória da Portuguesa - 9.50

Empate - 4.75

Vitória do Flamengo - 1.25

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 05 de fevereiro de 2025 às 11 horas.

Flamengo embalado com título

O primeiro ponto a considerar é o clima positivo no Flamengo. A equipe teve uma grande atuação contra o Botafogo no final de semana e conquistou a Supercopa do Brasil.

Assim, a vitória por 3 a 1 confirmou o bom momento do Rubro-negro, com trocas de passe e muita movimentação dos jogadores.

Com o triunfo, o Flamengo ainda manteve os 100% de aproveitamento com o elenco principal. Desde que Filipe Luís passou a comandar a equipe em competições oficiais neste ano, o clube venceu Volta Redonda, Sampaio Corrêa e o Botafogo.

Desta forma, mesmo poupando os titulares nesta quarta-feira, a expectativa é alta. Principalmente porque o time já fez isso no triunfo por 2 a 0 sobre o Sampaio.

Ataque eficiente

Na hora da aposta vale considerar a qualidade do ataque Rubro-negro. A equipe marcou em todos os jogos deste Campeonato Carioca. São seis partidas balançando as redes pelo menos uma vez, considerando ainda os compromissos com o elenco reserva.

Das últimas três apresentações, quando contou com força máxima, o Flamengo marcou sete vezes. Sendo assim, dá para esperar por bola na rede nesta quarta-feira.

Por conta disso, uma possibilidade é a aposta no total de gols. Ao selecionar acima de 2.5, o confronto tem que ter pelo menos três bolas nas redes. As odds na bet365 para este cenário são de 1.90.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 05 de fevereiro de 2025 às 11 horas

Crise da Portuguesa

Além da qualidade do Flamengo, outro ponto que vale considerar é a crise da Portuguesa. A equipe faz um péssimo Campeonato Carioca e já acumula quatro derrotas seguidas.

A campanha é a segunda pior do estadual, com seis pontos. O time ainda tem a defesa mais vazada da competição, com 13 gols sofridos.

A Lusa Carioca foi alvo fácil em todos os jogos contra os grandes. O time perdeu para Vasco, Fluminense e Botafogo sempre por pelo menos dois gols de diferença.

Desta forma, um cenário para ficar de olho é a aposta no Flamengo com handicap -1.5. Com este mercado, o Rubro-negro precisa vencer por dois ou mais gols de saldo. As odds para o feito são de 1.92 na bet365.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 05 de fevereiro de 2025 às 11 horas