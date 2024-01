A F12 bet ainda disponibiliza alguns recursos além do cassino e das apostas esportivas. Em suma, são seções como “Originais F12”, com atrações exclusivas da casa de apostas, “crash games”, com jogos de explosão e “Raspadinhas”, com versões virtuais desse tipo de aposta.



Todas também estão disponíveis na versão mobile. Por exemplo, os “crash games” possuem uma das atrações mais populares da empresa: Aviator. Também há “Spaceman” e alguns outros jogos da mesma categoria.



Nos “Originais F12”, os jogos só podem ser encontrados no site. Vale dizer que alguns deles realmente são exclusivos, não apenas versões com temas da empresa.



Por fim, há uma seção extra para os fãs de esportes, chamada “Virtuais”. Ela possui mercados para simulações de futebol, F1, basquete e até corrida de cachorros.