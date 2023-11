Você pode usar o Pix LeoVegas para pagar as suas apostas e retirar os seus ganhos de maneira rápida e segura. Vamos demonstrar, a seguir, como você pode completar as suas transações via Pix, além de informar outros métodos de pagamento disponíveis na plataforma. E, dessa forma, vamos mostrar também como receber o bônus LeoVegas de boas-vindas para novos jogadores.