O Galera bet tem uma grande variedade de modalidades em sua seção de apostas esportivas. Os usuários podem realizar apostas em esportes populares no Brasil, como futebol e basquete, mas também em muitas modalidades com menor apelo por aqui, como, por exemplo:



- Esqui alpino

- Bobsleigh

- Dardos

- Lacrosse

- Squash

- E muitas outras opções



Aliás, as apostas esportivas disponíveis não se resumem aos esportes tradicionais. Afinal, a plataforma tem investido em eSports, que são a modalidade de apostas que mais cresce atualmente.



No momento, o Galera bet conta com as seguintes opções de apostas em eSports:



- Call of Duty

- CS:GO

- Dota 2

- League of Legends

- Starcraft 2

- Warcraft III

- Valorant

- Rocket League

- King of Glory

- 2K Basketball

- FIFA



A variedade de eSports é relativamente grande, se comparada com a da maior parte dos sites de apostas.



Ainda assim, é inegável que os esportes tradicionais, e principalmente o futebol, continuam a concentrar a maior fatia das apostas realizadas no Brasil. No Galera bet, isso se deve, em grande parte, à boa oferta de torneios e eventos dentro de cada modalidade.



Quanto ao futebol, por exemplo, é possível encontrar no Galera bet apostas nos principais campeonatos estaduais do país. Além deles, há os torneios nacionais (como o Brasileirão e a Copa Brasil) e continentais (Libertadores e Sul-Americana). Isso para não falar em torneios de outros países, incluindo as principais ligas europeias, e jogos entre seleções.



Confira alguns dos mercados de apostas mais populares entre os disponíveis na plataforma Galera bet para partidas de futebol:



- Resultado da partida

- Placar exato

- Handicaps diversos (incluindo o handicap asiático)

- Chance dupla

- Empate anula aposta

- Apostas par/ímpar

- Apostas mais/menos (over/under)



A plataforma também oferece muitas apostas de longo prazo, como nos campeões e nos artilheiros dos principais torneios. Falando em apostas de longo prazo, um dos destaques do site é a possibilidade de arriscar palpites em programas de TV, como o Big Brother Brasil, e em eleições políticas.



Mas o foco da empresa é mesmo o futebol. Isso fica claro quando vemos entre os patrocínios do Galera bet Corinthians, Cruzeiro e Sport, por exemplo. A empresa patrocina até mesmo torcidas organizadas. No Galera bet Corinthians marca presença também com os Gaviões da Fiel. Outras torcidas patrocinadas são a Mancha Verde, do Palmeiras, e a Raça Rubro-Negra, do Sport.