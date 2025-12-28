Zimbábue x África do Sul – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Zimbábue x África do Sul. O confronto acontece nesta segunda-feira, 29 de dezembro, às 13h (horário de Brasília). A bola rola no Marrakech Stadium, pela terceira e última rodada do Grupo B da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Zimbábue x África do Sul (29/12)

A África do Sul entra como favorita pela combinação entre contexto de tabela e desempenho competitivo ao longo da fase de grupos. A seleção chega à última rodada ocupando a vice-liderança do Grupo B, ainda com chances claras de classificação, o que tende a refletir em postura mais agressiva e foco máximo no resultado. Diferente do adversário, mostrou capacidade de controlar jogos em bloco médio, competir fisicamente e ser eficiente nos momentos-chave.

O Zimbábue, por outro lado, chega pressionado pelo cenário esportivo. A equipe ainda não venceu na competição, soma apenas um ponto e apresenta dificuldades recorrentes na construção ofensiva, além de oscilações defensivas quando é obrigada a se expor. Em um confronto decisivo, a tendência é que a África do Sul consiga impor seu ritmo, explorar erros do rival e administrar melhor o jogo conforme o placar.

O Zimbábue soma apenas um ponto em duas rodadas

A África do Sul estava invicta há mais de sete meses, até a última partida

O Zimbábue venceu apenas uma partida das 12 disputadas em 2025

Outros palpites para Zimbábue x África do Sul

A expectativa de mais de 2,5 gols se sustenta pelo comportamento defensivo das duas seleções ao longo da competição. O Zimbábue já sofreu cinco gols, enquanto a África do Sul foi vazada três vezes, números que indicam dificuldades de sustentação defensiva, sobretudo em jogos mais abertos. Com necessidade de resultado e tendência a maior exposição, o cenário favorece uma partida com gols.

O palpite em África do Sul para marcar o primeiro gol aparece como consequência natural do controle competitivo mostrado pela equipe, que abriu o placar em cinco dos últimos sete jogos. Já o mercado de ambas as equipes marcam ganha força porque o Zimbábue, mesmo em desvantagem técnica, costuma encontrar espaços quando o jogo se alonga, tendo registrado esse cenário em quatro dos últimos cinco compromissos.

Análise e Forma dos Times

Zimbábue - Momento e escalação

O Zimbábue chega à última rodada da fase de grupos da CAN sob máxima pressão, após um início complicado na competição. A equipe estreou com derrota por 2 a 1 para o Egito, em um jogo competitivo, mas no qual voltou a sofrer com falhas defensivas nos momentos decisivos.

Na rodada seguinte, buscou um empate por 1 a 1 contra Angola, resultado que manteve viva a chance matemática, embora tenha evidenciado limitações na construção ofensiva quando precisa propor o jogo. À beira da eliminação e obrigado a vencer a África do Sul, o Zimbábue tende a adotar uma postura mais agressiva do que o habitual.

Provável escalação do Zimbábue: Washington Arubi; Emmanuel Jalai, Teenage Hadebe, Gerald Takwara e Divine Lunga; Marvelous Nakamba, Jonah Fabisc e Prince Dube; Knowledge Musona, Bill Antonio e Macauley Bonne. Técnico: Mario Marinica.

África do Sul - Momento e escalação

A África do Sul iniciou sua campanha na CAN de forma positiva, com uma vitória por 2 a 1 sobre Angola, em jogo no qual mostrou boa organização coletiva e eficiência nos momentos ofensivos. Na segunda rodada, porém, acabou derrotada pelo Egito por 1 a 0, resultado definido em pênalti convertido por Mohamed Salah, em uma partida mais equilibrada e de poucos espaços.

Mesmo com a derrota, os Bafana Bafana chegam à última rodada em situação confortável. Um empate tende a ser suficiente para garantir a classificação, mas o objetivo vai além do resultado mínimo. A equipe deve buscar a vitória sobre o Zimbábue para assegurar um cruzamento mais favorável nas oitavas de final, o que indica postura competitiva desde o início, sem administrar o placar de forma passiva.

Provável escalação da África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Siyabonga Ngezana e Aubrey Modiba; Yaya Sithole, Teboho Mokoena e Oswin Appollis; Thalente Mbatha, Tshepang Moremi e Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos.

Confronto direto e estatísticas de Zimbábue x África do Sul

O histórico recente entre Zimbábue e África do Sul para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Zimbábue x África do Sul

10/10/2025 – Zimbábue 0 x 0 África do Sul (Eliminatórias da Copa do Mundo)

11/06/2024 – África do Sul 3 x 1 Zimbábue (Eliminatórias da Copa do Mundo)

11/11/2021 – África do Sul 1 x 0 Zimbábue (Eliminatórias da Copa do Mundo)

03/09/2021 – Zimbábue 0 x 0 África do Sul (Eliminatórias da Copa do Mundo)

10/09/2013 – África do Sul 1 x 2 Zimbábue (Amistoso Internacional)

Estatísticas e curiosidades de Zimbábue x África do Sul

A África do Sul sofreu em quatro das últimas seis partidas

das últimas partidas Em quatro dos últimos cinco jogos do Zimbábue, o confronto terminou com ambas as equipes marcando

dos últimos jogos do Zimbábue, o confronto terminou com A África do Sul abriu o placar em cinco dos últimos sete jogos

dos últimos jogos O Zimbábue saiu atrás no marcador em quatro dos últimos cinco compromissos

dos últimos compromissos Em quatro dos últimos cinco jogos, o Zimbábue ultrapassou a marca de 10,5 escanteios

Comparação de Odds para Zimbábue x África do Sul

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

<strong>Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.</strong> Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,35 1,57 Betano 2,40 1,45 Br4 2,35 1,57

