Cruzeiro x Pouso Alegre – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Cruzeiro x Pouso Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O confronto acontece nesta sábado, 10 de janeiro, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Cruzeiro x Pouso Alegre (10/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Cruzeiro encerrou a temporada 2025 em uma sequência de partidas com muitos gols marcados. O forte potencial ofensivo foi um dos principais pilares da excelente campanha, que terminou com a equipe na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Esse estilo de jogo mais agressivo tende a ser mantido sob o comando de Tite, e é justamente nisso que nosso palpite se baseia.

Nos últimos sete jogos do Cruzeiro, em cinco tivemos mais de 2,5 gols A Raposa registrou média de 1,4 gol marcado e 0,8 gol sofrido por partida na temporada anterior Nas últimas partidas do Pouso Alegre, a equipe registrou média de 0,9 gol marcado e 1,3 gol sofrido

Outros palpites para Cruzeiro x Pouso Alegre

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Como esta será a primeira partida da temporada para ambas as equipes, é natural que exista um período de adaptação e reajustes. Ainda assim, isso não deve impedir um jogo mais aberto e movimentado, com os dois lados buscando mostrar serviço logo de cara. Somado ao fato de o Cruzeiro ter sofrido gols em suas últimas cinco partidas, nosso palpite ganha valor ao indicar gols para ambos os lados neste confronto.

Além disso, os jogos mais recentes da Raposa apontam para números elevados de cartões e escanteios. Em nove dos últimos dez compromissos, o Cruzeiro ultrapassou a marca de 4,5 cartões, e em seis dos últimos sete houve mais de 10,5 escanteios. Esses dados reforçam ainda mais nossos palpites para a partida.

Análise e Forma dos Times

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro inicia a temporada 2026 em alta, após encerrar o ano anterior com ótimas campanhas tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. O grande desafio agora é o novo comando de Tite, que buscará adaptar a equipe ao seu estilo de jogo para extrair o máximo do elenco. O Campeonato Mineiro segue como uma verdadeira obsessão, já que a Raposa não conquista o título desde 2019, enquanto o rival Atlético-MG acumula seis conquistas consecutivas.

Para este início de competição, o Cruzeiro deve ir a campo com uma equipe mista, mas composta por jogadores experientes.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique e Rodriguinho; Kaique Kenji, Rayan Lelis e Chico da Costa. Técnico: Tite.

Pouso Alegre - Momento e escalação

O Pouso Alegre chega para disputar o Campeonato Mineiro pela nona vez em sua história. Ainda em busca de seu primeiro título, a equipe entra na competição com o objetivo de fazer uma campanha sólida e, quem sabe, surpreender. O elenco passou por uma grande reformulação, com diversas adições importantes, como De Paula, Matheus Nunes, Alexandre Pena e Caio Rosa, ex-Cruzeiro.

O técnico Danilo Andrade, multicampeão como jogador, deve contar com força máxima para o confronto.

Provável escalação do Pouso Alegre: Thiago Brava; Da Silva, Victor Oliveira, Vitão e Enzo; Thomas Augustin, Ítalo Henrique, Gabriel Tota e Bruno Oliveira; De Paula e Ricardo Bueno. Técnico: Danilo Andrade.

Confronto direto e estatísticas de Cruzeiro x Pouso Alegre

O histórico recente entre Cruzeiro e Pouso Alegre é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Cruzeiro x Pouso Alegre

25/02/2024 - Pouso Alegre 0 x 2 Cruzeiro - Campeonato Mineiro

07/02/2023 - Cruzeiro 0 x 1 Pouso Alegre - Campeonato Mineiro

13/03/2022 - Cruzeiro 5 x 1 Pouso Alegre - Campeonato Mineiro

18/04/2021 - Pouso Alegre 1 x 0 Cruzeiro - Campeonato Mineiro

25/04/1990 - Cruzeiro 2 x 0 Pouso Alegre - Campeonato Mineiro

Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro x Pouso Alegre

Em todas as competições foram disputados sete jogos entre as duas equipes, com quatro vitórias do Cruzeiro, um empate e dois triunfos do Pouso Alegre O Cruzeiro registrou 86 gols marcados e 51 gols sofridos em 62 jogos na temporada 2025 Tivemos mais de 2,5 gols em cinco dos últimos sete jogos da Raposa O Cruzeiro sofreu gols nas últimas cinco partidas Em nove das últimas dez partidas das duas equipes tivemos mais de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Cruzeiro x Pouso Alegre

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Cruzeiro Empate Pouso Alegre Betsson 1,47 4,15 5,70 Betano 1,53 3,90 5,80 Br4bet 1,54 4,00 5,50

Resumo dos palpites do Lance! para Cruzeiro x Pouso Alegre

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.