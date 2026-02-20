Confira os palpites de Al-Hilal x Al-Ittihad pela 23ª rodada do Campeonato Saudita. O artigo traz os mercados completos para o clássico saudita deste sábado, 21 de fevereiro. A partida na Kingdom Arena terá início às 16h (horário de Brasília). Veja também as principais informações dos times para o duelo em Riyadh.

Palpite do Lance para Al-Hilal x Al-Ittihad (21/02/2026)

Apostar em um favorito à vitória em clássico sempre é muito difícil, visto que a vontade e o mental ajudam a equilibrar o confronto. Porém, o Al-Hilal chega para este duelo vivendo uma grande fase e com elenco ajustado em relação ao Al-Ittihad. A equipe está invicta na competição, com nove vitórias em 11 jogos como mandante no torneio.

O time visitante passa por uma instabilidade atuando fora de seus domínios. Nos últimos cinco compromissos no mando, os Tigres não venceram quatro deles - com duas derrotas. A defesa sofre com uma exposição na etapa, tendo uma média de 1,2 tentos sofridos na competição. Logo, nossa aposta é na boa vitória dos mandantes no encontro.

O Al-Ittihad é o sexto melhor visitante na Saudi Pro League, com seis jogos sem vencer em dez partidas nesse mando O Al-Hilal venceu oito dos últimos dez confrontos diretos contra o Al-Ittihad A equipe mandante marcou 2,6 gols em 22 rodadas disputadas

Outros palpites para Al-Hilal x Al-Ittihad

Os dois ataques chamam atenção pelas altas médias de gols marcados nos últimos dez jogos. Esse poderio ofensivo será um fator para buscarem um segundo tempo movimentado. 14 dos últimos 22 tentos feitos pelos donos da casa foram na etapa final. Por outro lado, o Al-Ittihad sofreu 73% das bolas nas redes nas dez partidas recentes no período (oito de 11).

Outra aposta de valor é no Al-Hilal vencer os 45 minutos finais. Além de ser um período goleador, a equipe tem 13 vitórias em 21 rodadas no Campeonato Saudita. Os comandados de Inzaghi têm mais recursos para conseguirem ditar o ritmo nessa etapa. Logo, em casa, as chances de uma vitória no período são altas.

O controle de ações no jogo deve aumentar a presença no campo de ataque. Essa postura pode favorecer o número de escanteios no jogo. A média dos mandantes na competição é de 6,6 por jogo. Como os últimos confrontos diretos foram de alto número de cobranças, a aposta ganha um alto valor.

Análise e Forma dos Times

Al-Hilal - Momento e escalação

O Al-Hilal entram em campo no clássico mantendo a esperança de seguir vivo na briga pelo título local. No momento, o time está empatado com os mesmos 53 pontos que o Al-Ahli, tendo uma partida a menos. Na última sexta-feira (13), bateu por 2 a 0 o Al-Ettifaq, com gols de Salem Al-Dawasari e Mohamed Kanno. O clube segue invicto na competição com uma campanha de 16 vitórias e cinco empates em 21 jogos.

Para o clássico deste sábado, Simone Inzaghi terá boas notícias para montar o time titular. Malcom retornou aos treinamentos após ficar alguns dias de fora por conta de uma pancada. Destaque do time no ano, ele deve ser titular no duelo. Outro retorno é o lateral Theo Hernández. Ele se recuperou de uma lesão muscular e pode voltar a ser relacionado.

Provável escalação do Al-Hilal: Yassine Bono; Al-Yami, Hassan Tambakti, Koulibaly e Nasser Al-Dawasari (Theo Hernández); Sergej Milinkovic-Savic, Mohamed Kanno e Rúben Neves; Malcom, Salem Al-Dawasari e Karim Benzema. Técnico: Simone Inzaghi.

Al-Ittihad - Momento e escalação

O Al-Ittihad engatou uma sequência de três vitórias seguidas desde a saídas de peças chaves do elenco, como Karim Benzema e N'Golo Kanté. A última foi o 4 a 1 diante do Al-Sadd pela Champions Asiática. A campanha no campeonato saudita, contudo, não é positiva de modo geral. A equipe está apenas na sétima posição, com 37 pontos.

O clube espera contar com dois retornos vindos do departamento médico para reforçar o elenco na partida. Hassan Kadesh e Moussa Diaby voltaram aos treinamentos após problemas físicos e devem ser relacionado pela comissão técnica.

Provável escalação da Al-Ittihad: Predrag Rajković; Al-Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira e Hassan Kadesh; Mahamadou Doumbia, Fabinho e Houssem Aouar; Roger Fernandes, Abdulaziz Al-Bishi e Youssef En-Nesyri. Técnico: Sérgio Conceição.

Confronto direto e estatísticas de Al-Hilal e Al-Ittihad

O histórico recente entre Al-Hilal e Al-Ittihad é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Al-Hilal e Al-Ittihad

24/10/2025 — Al-Ittihad 0 x 2 Al-Hilal - (Saudi Pro League)

22/02/2025 — Al-Ittihad 4 x 1 Al-Hilal - (Saudi Pro League)

07/01/2025 — Al-Hilal 2 (1) x (3) 2 Al-Hilal - (Saudi Pro League)

21/09/2024 — Al-Hilal 3 x 1 Al-Ittihad - (Saudi Pro League)

30/04/2024 — Al-Ittihad 1 x 2 Al-Hilal - (Saudi Pro League)

Estatísticas e curiosidades de Al-Hilal x Al-Ittihad

O Al-Ittihad foi vazado nos últimos 12 confrontos diretos contra o Al-Hilal E cinco dos últimos seis terminaram com ambos os times marcando O Al-Hilal teve mais de 5,5 escanteios cobrados nos últimos quatro confrontos A equipe da casa não sofreu gol em nove compromissos deste Campeonato Saudita Seis dos últimos oito duelos do Ittihad foram acima de 2,5 gols

Comparação de Odds para Al-Hilal x Al-Ittihad

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambos os times marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam - não Betsson 1,60 2,22 Betano 1,60 2,25 Bet365 1,61 2,20

Resumo dos palpites do Lance para Al-Hilal x Al-Ittihad